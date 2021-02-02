Джакарта, , 11:09 — REGNUM Министр морских дел и рыболовства Индонезии Сакти Вахью Тренггоно во время встречи с послом Норвегии призвал мир объединиться против незаконного рыболовства, сообщает Antara.

По словам министра, практика незаконного рыболовства — это глобальная проблема, которую необходимо решать сообща. Сакти Вахью Тренггоно поддерживает правила, введенные в ряде стран, об отслеживании ввоза рыбной продукции.

«Чрезмерный вылов рыбы — это проблема не только в Индонезии, но и во всем мире», — заявил индонезийский министр.

Помимо практики незаконного рыболовства, министерство морских дел и рыболовства Индонезии уделяет особое внимание развитию отечественной аквакультуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее центральное статистическое агентство Индонезии заявило, что количество прибывших в страну иностранных туристов на фоне пандемии снизилось на 75%.

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