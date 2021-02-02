Газа, Палестина, , 11:06 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий армии Израиля, упал в секторе Газа. Об этом 2 февраля сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что израильский беспилотник упал около города Хан-Юнис, который расположен на юге палестинского анклава.

При этом о причинах произошедшего не сообщается. В то же время Израиль пока не дал своих комментариев по поводу крушения БПЛА.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля стало известно, что над южной частью Ливана членами сопротивления был сбит беспилотник ВВС Израиля.