Бейрут, , 15:18 — REGNUM Над южной частью Ливана членами сопротивления сбит беспилотник ВВС Израиля. Об этом 1 февраля сообщает телеканал Al Mayadeen ссылкой на военно-информационную службу шиитской партии «Хезболла».

Уточняется, что беспилотный летательный аппарат упал в районе города Блейд и попал в руки бойцов «Хезболла».

Также указывается, что в израильской армии признали факт того, что беспилотник был сбит над территорией Ливана, однако добавили, что в нем не было никакой информации, утечка которой могла бы принести ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января стало известно, что не менее трех палестинцев пострадали в ходе столкновений с военнослужащими Армии обороны Израиля на Западном берегу реки Иордан.