Банги, , 14:20 — REGNUM Более 200 000 человек бежали от боевых действий в Центральноафриканской Республике (ЦАР) с начала вспышки насилия после декабрьских выборов. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

В соответствии с заявлением, почти половина всех беженцев пересекла границу Демократической Республики Конго.

Армия ЦАР, поддерживаемая ООН, ведет борьбу с повстанцами, стремящимися отменить итоги голосования 27 декабря, в ходе которого президент Фостен-Арканж Туадера был объявлен победителем.

«Беженцы сообщили УВКБ ООН, что они уходили в панике, когда услышали выстрелы, оставив свои вещи», — заявил журналистам в Женеве пресс-секретарь УВКБ ООН Борис Чеширков.

ЦАР — страна с почти пятимиллионным населением, больше, чем материковая Франция, Бельгия и Люксембург вместе взятые и богатая алмазами, лесом и золотом. Нынешняя борьба между коалицией ополченцев с одной стороны и национальной армией и ее сторонниками с другой была вызвана решением Конституционного суда о недопуске кандидатуры Бозизе на президентские выборы 27 декабря.

Бывший премьер-министр Мартин Зигеле, занявший третье место на выборах 27 декабря, заявил в пятницу, 29 января, что по всей стране каждый день идут бои, препятствующие передвижению между городами и толкающие все больше людей к бегству из ЦАР.

«Я не могу покинуть Банги и пройти 90 км без хорошо вооруженного армейского эскорта. Представьте себе какого населению. Добавьте комендантский час и чрезвычайное положение, это действительно апокалиптическая ситуация», — сказал Зигеле на Международной конференции по району Великих озер.