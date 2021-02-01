Мапуту, , 13:43 — REGNUM Правительство Нигерии предложило Мозамбику поддержку в борьбе с исламистскими повстанцами в богатой газом северной провинции страны Кабу-Дельгаду. Об этом 1 февраля сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление министра иностранных дел Нигерии Джеффри Оньямы.

Министр посетил Мозамбик в минувшие выходные и встретился с премьер-министром страны Карлосом Агостиньо ду Росариу.

Оньяма заявил, что Нигерия готова поделиться своим опытом борьбы с боевиками и оказать поддержку Мозамбику.

По данным Международного Комитета Красного Креста, в результате насилия в Кабу-Дельгаду погибли более 2000 человек и еще более 500 000 были перемещены.

Визит Оньямы был частью дипломатической поездки в страны Южной Африки с целью поддержки заявки Нигерии на пост председателя совета мира и безопасности Африканского союза. Представители Танзании, ЮАР и Буркина-Фасо также претендуют на это место. Выборы состоятся во время саммита АС, запланированного на конец этой недели.