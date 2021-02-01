Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM В Петербурге аудиторы пришли с проверкой в смольнинский комитет по делам Арктики. Об этом 1 февраля сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) Северной столицы.

В 2020 году комитет должен был потратить 119 млн рублей, однако исполнил бюджет лишь на 81% — это самый низкий показатель в городе среди исполнительных органов государственной власти.

В 2019 году расходы комитета составили 97,5 млн рублей, из которых 67% пошли на собственное содержание, а 30% — на развитие научно-исследовательских, культурных, социально-экономических, экологических и других связей Петербурга с регионами Арктической зоны.

Финансово-хозяйственную деятельность комитета будут проверять до 10 марта. Руководит проверкой аудитор Егор Бушуев. КСП оценит, как ведомство распоряжалось городским бюджетом с 2019—2021 годы.

Напомним, руководит «арктическим» комитетом Герман Широков, в правительстве его курирует вице-губернатор Эдуард Батанов.

«Комитет проводит государственную политику в сфере развития научно-исследовательских, культурных, социально-экономических, экологических и других связей Санкт‑Петербурга с регионами Арктической зоны Российской Федерации, а также координирует деятельность иных исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга в этой сфере», — говорится на сайте Смольного.

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