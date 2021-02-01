Стокгольм, , 12:17 — REGNUM 31 января председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca увеличит поставки ковид-вакцины на территорию Евросоюза в первом квартале на 30%. Всего будет доставлено 40 миллионов доз препарата. Однако Ричард Бергстрём, отвечающий за вакцинацию населения Швеции, заявил, что компания AstraZeneca должна объяснить, откуда у нее вдруг нашлись дополнительные дозы вакцины. Об этом сообщила газета Expressen.

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«AstraZeneca дополнительно поставит 9 миллионов доз в первом квартале (всего 40 млн) по сравнению с предложением, сделанным на прошлой неделе, и начнет поставки на неделю раньше запланированной даты», — заявила у себя в Twitter Урсула фон дер Ляйен.

«Это знак того, что компания прилагает все усилия», — отреагировал на новость Бергстрём.

Однако он подчеркнул, что «с нетерпением ждет возможности узнать, как выглядят эти девять миллионов доз, откуда они поступили и почему нет больше».

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