Стокгольм, , 11:48 — REGNUM Министр юстиции Швеции Морган Йоханссон снова подвергся жесткой критике из-за своих публичных замечаний. На этот раз политика, которому грозит вынесение вотума недоверия, обвинили в сравнении «Умеренных» с нацистами в Германии 30-х годов. Об этом сообщила газета Fria Tider.

«Сегодня годовщина захвата Германии Гитлером в 1933 году. Вы можете посмотреть этот документальный фильм о том, как это произошло. Консерваторы думали, что могут сохранять над ним контроль. Но менее чем через два месяца демократия была практически отменена, и началась охота на социал-демократов, лидеров профсоюзов, евреев, гомосексуалистов, цыган и т.д.», — написал у себя на странице в Twitter Йоханссон.

Как отмечают журналисты Fria Tider, министр «подвергся критике со стороны других пользователей, которые заметили, как министр от социал-демократов пытался сравнить текущую политическую ситуацию в Швеции, после того как консервативные «Умеренные» не исключили возможности сотрудничества с еще более консервативными «Шведскими демократами».

Напомним, что на протяжении последних нескольких лет «Умеренные» и «Шведские демократы» пытаются заключить политическое соглашение с целью формирования альянса для победы на выборах и, как следствие, формирование правительства.

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