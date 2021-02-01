Стокгольм, , 11:44 — REGNUM В Швеции 44-летняя Мэрта Стеневи была избрана в качестве нового лидера партии «Зеленых». Об этом сообщила газета Fria Tider, сославшись на результаты голосования во время съезда партии.

«Я невероятно рада, что сегодня мне было оказано доверие в том, что я вместе с Пером Болундом возглавлю новый этап пути, который необходим партии после шести лет пребывания в правительстве», — заявила Мэрта Стеневи в своем пресс-релизе.

Отныне она будет возглавлять партию вместе с министром Швеции по вопросам финансового рынка и жилищной политики Пером Болундом.

Напомним, что, в отличие от всех остальных парламентских партий в Швеции, «Зеленых» традиционно возглавляют два человека — мужчина и женщина. Таким образом руководство партии подчеркивает гендерное равенство.

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