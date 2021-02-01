Джакарта, , 10:12 — REGNUM Правительство Индонезии выразило обеспокоенность политическими событиями, происходящими в Мьянме, сообщает Kompas.

«Индонезия очень обеспокоена последними политическими событиями в Мьянме», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Индонезия обращает внимание на споры, связанные с результатами всеобщих выборов в Мьянме, чтобы их можно было разрешить с помощью имеющихся правовых механизмов.

Военные Мьянмы объявили о чрезвычайном положении в стране на год. Военные назначили генерала исполняющим обязанности президента Мьянмы.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия попросила тех, кто причастен к текущей политической ситуации в Мьянме после военного переворота и задержания лидеров гражданского правительства, проявить сдержанность.

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