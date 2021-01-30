Минск, , 08:47 — REGNUM Граждане Белоруссии настаивают на необходимости запрета и причисления к экстремистской символике бело-красно-белый флаг. С соответствующим заявлением белорусские граждане обратились в Генеральную прокуратуру страны. Об этом 29 января сообщает издание «Беларусь сегодня».

По мнению белорусского общественного деятеля Петра Шапко, бело-красно-белая символика белорусских оппозиционеров способствует расколу в обществе. За появлением данной символики в республике последовали попытка организации противостояния в обществе (гражданского конфликта), пояснил он.

В Белоруссии бело-красно-белая символика также активно использовалась колаборантами в период Великой Отечественной войны.

«И, кстати, фраза «Жыве Беларусь» пришла как раз от нацистских молодежных организаций оккупационного периода», — напомнили в издании.

Со ссылкой на белорусское законодательство Петр Шапко пояснил, что в суд о признании символики экстремистской должен обратиться с заявлением государственный орган, а сами граждане не имеют таких полномочий.

«Мы и пошли к ним (к генеральной прокуратуре — ИА REGNUM.) с такой просьбой. Обращение планируем направить и в другие госорганы», — подытожил он.

Отметим, что в Белоруссии участники протестов, которые начались после выборов президента Белоруссии (состоялись 9 августа 2020 года) в качестве символики используют бело-красно-белые флаги. Граждане Белоруссии, которые поддерживают действующую власть и президента Александра Лукашенко выходят на свои акции с государственной символикой республики.