Багдад, , 05:49 — REGNUM Уничтожение одного из главарей группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили на севере Ирака ВВС коалиции во главе с США. Об этом 29 января сообщает издание The New York Times.

Военным удалось устранить Джаббара Сальмана Али Фархана аль-Иссауи, который также известен как Абу Ясир. Авиаудар был нанесен в окрестностях города Киркук. Операция прошла при поддержке иракских служб безопасности.

Ликвидация Абу Ясира стала ответом на двойной теракт, который произошел в Багдаде 21 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января сотрудники сил безопасности Ирака задержали в провинции Дийяла на востоке страны трех пособников группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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