Мехико, , 05:28 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил об улучшении самочувствия в ходе заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом политик сообщил в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в Twitter.

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Он подчеркнул, что все еще болен COVID-19. Однако врачи ему рассказали, что критическая фаза болезни уже пройдена. Обрадор отметил, что чувствует себя гораздо лучше, нежели в первые дни заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, также в своем выступлении мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал сроки поставок российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». По его словам, поставки препарата в Мексику из России начнутся 6−7 февраля.

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