Рим, , 21:50 — REGNUM Выходить из политического кризиса Италия должна через досрочные выборы, заявил журналистам в пятницу, 29 января, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Представители всех трех партий правой оппозиции во главе с Сальвини вместе пришли к президенту страны Серджо Маттарелле, чтобы в ходе консультаций передать ему эту свою общую позицию.

«Италии нужно сплоченное правительство», — сказал лидер «Лиги».

Как сообщалось ранее, после выхода партии Маттео Ренци из правящей коалиции Италии она лишилась большинства в парламенте, однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называет такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивает на досрочных выборах.

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26 января Конте официально заявил президенту страны Серджо Маттарелле об отставке. Президент в соответствие с законами страны может объявить досрочные выборы, или разрешить прежнему премьеру сформировать новую коалицию в прежнем составе парламента, или дать аналогичное разрешение кому-то из других лидеров фракций.

Предполагается, что Маттарелла позволит Конте в третий раз сформировать правительство, несмотря на отсутствие у леволибералов и популистов формального большинства. Второй наиболее вероятный сценарий — досрочные выборы. Не полностью исключаются также варианты формирования «технического правительства», «правительства народного единства» (с участием и коалиции, и оппозиции) и даже предоставление оппозиционерам-правоцентристам возможности сформировать альтернативную коалицию.