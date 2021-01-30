Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Президент США Джо Байден планирует отменить жесткие ограничения на легальную иммиграцию, которые, по словам экс-президента Дональда Трампа, необходимы для защиты американских рабочих во время пандемии, спровоцировавшей экономический спад. Об этом 29 января пишет CBS.

Байден планирует подписать приказ об отмене приостановления выдачи некоторых иммиграционных и рабочих виз, сообщила Эстер Олаваррия, которая является кубино-американским адвокатом. Олаваррия также заместитель директора Совета по внутренней политике США.

Будущий приказ, сказала Олаваррия, «отменит трамповские декларации, которые препятствуют приему иммигрантов и считают их финансовым бременем для нашей системы здравоохранения и риском для американских рынков труда».

Остается неясным, однако, когда именно Байден подпишет обещанный приказ. Его другие планы, так же касающиеся иммиграционных законов, были отложены 29 января. Белый дом не прокомментировал эту задержку.