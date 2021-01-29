Пекин, , 19:37 — REGNUM В рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча по видеосвязи между главой Канцелярии ЦК КПК по международным делам Ян Цзечи с постоянными представителями Польши и Катара в ООН Иоанной Броницкой и Алией Ахмед Сейф Аль Тани, которые являются сопредседателями межправительственны переговоров (IGN) по реформе Совета Безопасности ООН. Об этом 29 января сообщает Синьхуа, отмечая, что китайская сторона поддерживает «разумную» концепцию реформы, которая обеспечила бы расширенное представительство в Совбезе развивающихся государств, укрепив их международные позиции.

Поддерживая деятельность IGN, Китай тем не менее, по слова Ян Цзечи, готов работать со всеми участниками переговоров с целью достижения согласия и широкого консенсуса по содержанию и порядку проведения реформы Совета Безопасности.

Отметим, что наиболее острым вопросом в данной теме является планируемый в ООН переход к региональному принципу постоянного членства в Совбезе, что ставит под сомнение статус стран-основателей ООН, являющихся победителями во Второй мировой войне, а также тормозит расширение участия в деятельности организации развивающихся стран.

По данному вопросу отмечается тесная координация позиций Китая и России.