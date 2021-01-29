Вашингтон, 29 января 2021, 19:11 — REGNUM Сначала Иран вернётся к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, а уж потом США согласятся на переговоры по своему возврату к этому соглашению, заявила 29 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Напомним, ядерной сделкой в США называют Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел четыре года назад — с приходом к власти 45-го президента Дональда Трампа, действующего во многом в интересах Израиля — противника Ирана.
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