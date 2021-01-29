Минск, , 13:14 — REGNUM «За такой короткий промежуток времени из окровавленного куска огромной империи создав государство мы не могли не допустить ошибок. Ну так давайте их исправлять!», — заявил 29 января Александр Лукашенко, выступая перед преподавателями и студентами Белорусского государственного университета.

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«Но я не понимаю: зачем же ломать то, что мы создали своими руками?», — сказал Лукашенко, обращаясь к собранной на его выступление немногочисленной аудитории.

«Я никогда не поверю, что мы вырастили поколение независимых белорусов, которые мечтают, чтобы их будущее определяли зарубежные политики», — цитирует выступление Лукашенко президентская пресс-служба.

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Признав ошибки, Лукашенко уточнил: «Мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки. Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не совершить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили».

Напомним, 29 января Александр Лукашенковыступил перед профессорско-преподавательским составом и студентами БГУ и заявил: «Создавая фактически с нуля суверенную Белоруссию, я, можно сказать, в каком-то смысле вырастил и вас».