Сеул, , 13:13 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провёл 29 января встречу с новым послом Коста-Рики в Южной Корее Алехандро Родригес Самора (Alejandro Rodriguez Zamora). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, стороны обсудили пути развития двустороннего сотрудничеств в области экологически чистой инфраструктуры.

В рамках встречи южнокорейский дипломат обратился к послу с просьбой оказать активную поддержку южнокорейским компаниям в принятии участия в инфраструктурных проектах Коста-Рики. Он также выразил надежду на то, что высокопоставленные лица Коста-Рики примут участие в саммите партнёрства ради «зелёного» развития и глобальных целей до 2030 года (P4G) и встрече по вопросам миротворчества ООН, которые пройдут в текущем году в Южной Корее.

В свою очередь, посол Коста-Рики выразил надежду на укрепление сотрудничества с Южной Кореей, а также развитие отношений между Южной Кореей и странами Центральной Америки.

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