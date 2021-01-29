Бужумбура, , 12:39 — REGNUM Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе обратился к Совету по средствам массовой информации страны с просьбой «немедленно провести встречи с представителями СМИ, вещание которых было приостановлено или запрещено в стране», с тем чтобы они могли продолжить свою деятельность. Об этом сообщает BBC Africa.

Среди таких СМИ — BBC World, которой было запрещено вещать в Бурунди с марта 2019 годa. С тех пор также запретили «Голос Америки» (СМИ — иностранный агент).

Президент встретился с представителями СМИ и экспертами в четверг, 28 января, в экономической столице страны, Бужумбуре. Ндайишимие пообещал положить конец разногласиям между правительством и сектором средств массовой информации и заявил, что надо «начать все с чистого листа в этом секторе ради развития страны».

Напомним, что некоторые местные СМИ, обвиненные в поддержке попытки государственного переворота в Бурунди в 2015 году, были запрещены. К ним относятся две радиостанции и один телеканал, которые в настоящее время вещают из соседней Руанды. Пока неясно, разрешат ли им также участвовать в переговорах о возобновлении деятельности.