Махачкала, , 12:03 — REGNUM В Дагестане освобожден от должности врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Камил Магомедов. Причина отставки не уточняется. Известно только, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое врио главы республики Сергей Меликов подписал своим указом от 26 января.

Напомним, агентство по предпринимательству и инвестициям Дагестана было образовано в январе 2016 года. В апреле 2020 года на должность врио руководителя ведомства бывший глава Дагестана Владимир Васильев назначил Камила Магомедова. Он сменил на этом посту Гаджи Гасанова, который также уволился по собственному желанию.

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