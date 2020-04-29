Махачкала, , 09:13 — REGNUM В Дагестане назначен временно исполняющий обязанности руководителя агентства по предпринимательству и инвестициям. Указом главы республики Владимира Васильева им стал врио первого заместителя руководителя ведомства Камил Магомедов.

Назначенец является выпускником МГИМО, специалистом по государственному и муниципальному управлению. Также окончил магистратуру Российской правовой академии Министерства юстиции РФ. Занимался IT и разработкой финансовых продуктов. Не так давно, 25 марта, он был назначен врио первого заместителя руководителя агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана.

Камил Магомедов также известен как руководитель проекта «Центры просвещения Luminary». Первый такой центр открылся в мае 2018 года в селе Хрюг в Ахтынском районе Дагестана. В нем местные жители могут бесплатно изучать английский язык, готовиться к ОГЭ и ЕГЭ, заниматься танцами, посещать художественную мастерскую, слушать лекции по астрономии. Власти республики положительно оценили данный проект и намерены создать в регионе сеть из 50 таких центров на условиях государственно-частного партнерства.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по предпринимательству и инвестициям Дагестана было образовано в январе 2016 года. С сентября 2018 года по настоящее время ведомством также в статусе временно исполняющего обязанности руководил Гаджи Гасанов, который другим указом Владимира Васильева освобожден от должности с формулировкой «по собственному желанию».