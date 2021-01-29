Джакарта, , 11:33 — REGNUM В агентстве морской безопасности Индонезии пояснили, что задержали 36 иранских и 25 китайских граждан на борту нефтегазовых танкеров MT Horse и MT Freya, сообщает CNN Indonesia.

Экипажи танкеров сдали тесты на коронавирус. В целом у иностранных моряков не было выявлено никаких симптомов.

Ранее правительство Китая попросило Индонезию объяснить причину задержания 25 китайских моряков.

В Индонезии заявили, что располагают неделей для расследования нарушений, совершенных двумя иностранными танкера в водах вблизи индонезийского города Понтианак.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай попросил Индонезию дать объяснения в отношении 25 китайских граждан, которые были на борту двух танкеров, захваченных Индонезией по подозрению в нарушении международного права.

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