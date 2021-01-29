Киншаса, , 08:59 — REGNUM Премьер-министр Демократической Республики Конго Сильвестр Илунга Илункамба принял вотум недоверия парламента его правительству и согласился уйти в отставку. Об этом сообщает ВВС Swahili.

Илунга — союзник предшественника действующего президента ДР Конго Феликса Чисекеди, Жозефа Кабилы.

Журналисты отмечают, что отставка Илунги открывает президенту Феликсу Чисекеди возможность к назначению лояльных себе политиков в ключевые министерства.

Его уход подтвердил разрыв Чисекеди коалиции с Кабилой, которая ограничивала его полномочия с тех пор, как он вступил в должность два года назад.

До сих пор в администрации президента и кабинете министров преобладали союзники Кабилы.

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