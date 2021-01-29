Тбилиси, , 08:17 — REGNUM В Грузии освободили под залог обвиняемых по делу о покушении на территориальную целостность, бывших членов комиссии по делимитации грузино-азербайджанской границы Ивери Мелашвили и Наталью Ильичеву. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, ходатайство об изменении меры пресечения подала прокуратура. Оно рассматривалось Тбилисским городским судом 28 января.

Сообщается, что сторона обвинения предложила назначить Мелашвили и Ильичевой залог в размере 30 тыс. лари (около $9 тыс.). Защита добивалась освобождения обвиняемых под поручительство ряда оппозиционных политиков или снижения суммы залога. Суд установил залог в размере 20 тыс. лари (около $6 тыс.) за каждого.

Обвиняемых выпустили в тот же день с условием, что они внесут деньги в течение 30 дней. Движение «Позор» объявило сбор денег и собрало нужную сумму в течение двух часов.

Как сообщало ИА REGNUM, Ильичеву и Мелашвили обвиняют в том, что они во время работы в комиссии по делимитации грузино-азербайджанской границы в 2006 и 2007 годах якобы утаили топографические карты. В результате этого комиссия признала права Азербайджана на комплекс грузинских древних православных храмов Давид Гареджи.

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