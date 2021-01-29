Москва, , 07:31 — REGNUM Действия украинской делегации в ПАСЕ, выступившей против утверждения полномочий России в ассамблее, осудил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом 28 января он написал в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, представители Украины могут реагировать в адрес российской стороны лишь криками, злобой и истерикой.

«Время идет — ничего не меняется: в 2014-м в зале ПАСЕ раздавались истеричные вопли Ирины Геращенко и расистские выкрики ее коллег по делегации. И в эти дни звучат явно неумные выпады — от злости и бессилия перед фактом утверждения полномочий делегации России», — отметил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее делегация РФ в ПАСЕ пожаловалась в комиссию по регламенту, иммунитетам и институциональным вопросам ассамблеи на действия члена украинской делегации Алексея Гончаренко. Он и другие представители Украины выкрикивали оскорбления в адрес депутатов и руководства России.

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