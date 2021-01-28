Париж, , 18:24 — REGNUM Глава центристской партии «Союз демократов и независимых» Жан-Кристоф Лагард в интервью ежедневному журналу L'Opinion объявил, что хочет выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах президента Франции в 2022 году.

«Я единственный, у кого есть идеи, партия, деньги, сторонники, и я не вижу для себя никакой причины поддерживать кого-то еще. Я не вижу никакой причины не участвовать в выборах в качестве кандидата», — заявил Лагард.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведенный аналитической компанией Harris Interactive 19−20 января выявил, что 26−27% жителей Франции готовы проголосовать в первом туре президентских выборов за лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, в то время как нынешнего лидера страны Эммануэля Макрона готовы поддержать всего 23−24% участников исследования.

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