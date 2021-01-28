Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM В Петербурге и Ленинградской области проводится серия обысков по уголовному делу о применении насилия в отношении представителей власти во время проведения сторонниками блогера Алексея Навального несанкционированной акции 23 января 2021 года на Невском проспекте.

Машина Росгвардии Дарья Драй © ИА REGNUM

В ходе обысков «изымаются предметы, представляющие интерес для следствия», сообщили сегодня в Следственном комитете РФ. Его председатель Александр Бастрыкин в ходе поездки в Петербург заслушал доклад подчиненных о ходе расследования.

Из материалов уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 318 УК РФ, следует, что лица из числа участников незаконной акции 23 января на проезжей части Невского проспекта пытались силовым путём прорвать оцепление, выставленное сотрудниками правоохранительных органов.

«В результате применения насилия со стороны митингующих нескольким сотрудникам правоохранительных органов причинены телесные повреждения», — сообщили в СКР.

В ходе расследования следователи СКР вместе с сотрудниками ГУ МВД России провели серию обысков. По одному из адресов, где проходили следственные действия, было обнаружено большое количество марихуаны. Задержан местный житель, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

«Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению данного преступления», — предупредили в Следственном комитете.

Напомним, ранее суд в Петербурге суд поместил на два месяца под стражу мужчину, который во время незаконных уличных акций 23 января в центре города ударил двух сотрудников ГИБДД. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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