Асмэра, , 15:03 — REGNUM Правительство Эритреи обвинило правозащитников организации Human Rights Watch (HRW) в участии в «кампании клеветы». Об этом министр информации Эритреи Йемен Гебремескель написал на своей странице в Twitter.

Министр сообщил, что HRW «находится в сговоре с запрещенным режимом Народного Фронта освобождения Тыграй (НФОТ)».

Он обвинил правозащитников в предоставлении ложной информации Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН).

«Бешеная кампания клеветы против Эритреи вновь набирает обороты. Поставщики постоянной/переработанной дезинформации не изменились: как всегда особую активность проявляет Human Rights Watch (и ей подобные), которая была поймана с поличным в своей злонамеренной программе «смены режима»… С тех пор HRW работает в сговоре с запрещенным режимом НФОТ, чтобы представлять ложные отчеты в УВКБ ООН и на других форумах», — написал министр.

Напомним, что в прошлом месяце правительство Эритреи выдвинуло аналогичное обвинение против УВКБ ООН, обвинив его в проведении «беспричинной и безответственной клеветнической кампании».