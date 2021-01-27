Вашингтон, , 20:49 — REGNUM Всё, чтобы не допустить Иран к обладанию своим ядерным оружием, будет сделано Соединёнными Штатами, заявила 27 января на слушаниях в Конгрессе кандидат в постпреды США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Томас-Гринфилд «Мы предпримем все усилия для того, чтобы Иран не получил доступа к ядерному оружию».

Политику США по Ирану, которая проводилась во время президентства Дональда Трампа, она назвала «откатом назад». Американский дипломат добавила, что Вашингтон настроен на работу не только с союзниками, но и «с другими членами Совета Безопасности ООН».

Главное, отмечает потенциальный постпред, добиться, чтобы Иран нёс ответственность за свои действия по ядерной программе и чтобы он строго соблюдал свои обязательства по ядерной сделке.

Томас-Гринфилд пообещала, что если её утвердят постпредом США при ООН, то она будет искать «общую позицию с Россией и Китаем» для оказания ещё большего давления на Иран. Говоря о «враждебной» в целом по отношению к США политике России, американка сказала:

«В то же время нам надо найти способ работать с ними (с Россией — прим. ИА REGNUM) в Совете Безопасности ООН по вопросам, по которым у нас есть общий интерес. Я с нетерпением жду начала работы с ними по таким вопросам, как, например, ситуация в Иране».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, позиция Ирана по ядерной сделке в том, чтобы с него были сняты санкции США, ради чего он в 2015 г. пообещал свернуть свою ядерную программу.

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