Бишкек, , 20:17 — REGNUM Самарбек Ашым уулу работал помощником руководителя аппарата правительства Киргизии, несмотря на имеющуюся у него судимость, — сообщают киргизские СМИ.

На работу в правительство чиновника взяли после того, как Бакытбек Аманбаев возглавил аппарат правительства в октябре 2020 года после смены власти в республике, к которой привели массовые беспорядки и захват Белого дома.

По имеющейся информации, в 2018 году суд признал Самарбека Ашым уулу виновным по статье «Мошенничество» и приговорил к шести годам тюрьмы. При этом судья применил статью «Условное осуждение», в результат чего его приговорили к трем годам условно, с взысканием 4,5 млн сомов (4 млн рублей).

В пресс-службе правительства утверждают, что о судимостях Самарбека Ашым уулу им не было известно, а также сообщили, что он уже уволился по собственному желанию.

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