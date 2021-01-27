Москва, , 23:24 — REGNUM Решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений «ДСНВ» между Россией и США на условиях, которые выдвигала российская сторона, вызвала реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 27 января в социальной сети Facebook.

«Бумага всё стерпит», — пишет Галина П.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что называть решение США продлением соглашения на условиях Москвы нельзя. Люди отмечают, что Договор содержит всё те же пункты, что и раньше.

«Это не условия Москвы, а просто продление на прежних условиях!», — написал Сергей С.

Тем не менее, большинство пользователей встретили данную новость с радостью. Люди уверены, что наступательные вооружения являются угрозой всему человечеству и и необходимо сокращать.

«Если договорились, значит, условия устроили всех и всем выгодны», — считает Владлен З.

Часть граждан пришли к выводу, что ценность данного соглашения настолько велика, что говорить о том, на чьих условиях сошлись страны, глупо. Граждане рады, что Россия и Соединённые штаты нашли общий язык в этом вопросе.

«Главное, что договорились. Пусть внутренняя пропаганда России называет это как хочет», — поделился своим мнением Marcin C.

Напомним, 27 января Россия и США приняли решение продлить ДСНВ на условиях Москвы.