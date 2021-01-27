Москва, , 17:14 — REGNUM Заявление министров иностранных дел стран G7 о «нарушении Москвой своих международно-правовых обязательств» — это «грубое вмешательство во внутренние дела и откровенно недружественный шаг», сообщили 27 января в пресс-службе МИД РФ.

В заявлении МИД России, опубликованном 27 января в ответ на заявление глав МИД G7 и верховного представителя ЕС Жозепа Борреля от 26 января 2021 г., сказано:

«Настоятельно рекомендуем каждому из государств «Группы семи» и Евросоюзу тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах для дальнейшего развития двусторонних отношений с нашей страной».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, G7 и Боррель в совместном заявлении осудили арест в России скандального блогера Алексея Навального и выразили «глубокую обеспокоенность» задержанием «тысяч мирных демонстрантов и журналистов»:

«Крайне печально, что господин Навальный находится под стражей по обвинению, которое ещё в 2017 году было признано Европейским судом по правам человека неправомерным и явно необоснованным».

Обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин назвал этот демарш G7 и Борреля недальновидным и напомнил о жестоком подавлении протестов во Франции и в США, не имевшим, однако, последствий для руководства этих стран в виде «осуждения международным сообществом».

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