Вашингтон, , 16:48 — REGNUM Содержание первой телефонной беседы президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным пресс-службы Кремля и Белого дома описали по-разному, отмечает 27 января издание The National Interest.

Авторы материала обратили внимание на то, что в Белом доме сделали упор на перечисление «обид и претензий» Вашингтона к Москве, тогда как Кремль подчеркивал, что Байден и Путин обсуждали пандемию коронавируса, торгово-экономические вопросы, а также будущее ядерной сделки с Ираном.

По мнению автора статьи, это свидетельствует о том, что Россия ожидает от США делового разговора о компромиссах и взаимовыгодных соглашениях, а команда Байдена пытается поставить Москве некие условия еще до начала российско-американских переговоров.

Главной целью этого разговора было «прощупывание ситуации», считает издание.

«Неважно, является ли очередность этого звонка признанием важности Путина в мировых делах или это сигнал о новом сплочении западного альянса после ухода Трампа. Главное в том, что Байден напрямую поговорил с Путиным», — указывает National Interest.

«Нам придется подождать и посмотреть на дальнейшие шаги сторон», — заключает автор статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января по инициативе американской стороны состоялся первый телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена.

Читайте ранее в этом сюжете: Кремль: Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным