Бамако, , 14:32 — REGNUM Национальный комитет спасения народа, лидеры которого пять месяцев назад свергли бывшего президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту, был официально распущен в соответствии с правительственным указом. Об этом сообщает BBC Africa.

Указ был подписан переходным президентом Ба Ндао и премьер-министром Моктаром Уаном.

Национальный Комитет спасения народа все еще оставался у власти даже после передачи полномочий временному гражданскому правительству после переворота 18 августа. Роспуск комитета спасения был одним из требований Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Однако военные из комитета по-прежнему занимают несколько ключевых постов в переходном правительстве, состоящем из 25 членов. Министерствами обороны, безопасности, территориального управления и национального примирения руководят военные полковники.

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