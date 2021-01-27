Найроби, , 10:36 — REGNUM Представитель Африканского союза (АС) настоятельно призвал лидеров Кении и Сомали вступить в диалог и обеспечить мир на общей границе. Об этом председатель АС Муса Факи написал в своем аккаунте в соцсети Twitter.

Председатель Афросоюза подчеркнул, что мир на границе важен для региональной стабильности.

Напомним, что бои вспыхнули в Балед-хаво, городе в юго-западном районе Сомали Гедо в ночь на воскресенье, 24 января.

В Сомали обвинили Кению в причастности к этим нападениям. Однако МИД Кении отрицает свое участие в пограничных столкновениях и призывает АС вмешаться.

Федеральное правительство Сомали и администрация Джуббаленда оспаривают контроль над некоторыми регионами, граничащими с Кенией.

Сомали в прошлом месяце разорвала дипломатические отношения с Кенией после того, как обвинила Найроби в «вопиющем вмешательстве» в дела Джуббаленда. Кения отвергла это обвинение.

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