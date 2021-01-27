Нур-Султан, , 10:22 — REGNUM Депутаты Народной партии Казахстана призвали правительство снизить пенсионный возраст в стране до 60 лет для мужчин и женщин. Это предложение выдвинуто в депутатском запросе на имя премьер-министра республики Аскара Мамина.

«Мы считаем, что существующая пенсионная система нуждается в коренных преобразованиях», — говорится в сообщении. В частности, депутаты предложили вернуться к солидарной системе, так как из-за низких зарплат пенсионеры вынуждены получать небольшую пенсию.

Депутаты считают, что повышенный пенсионный возраст негативно сказывается на занятости среди молодежи. Кроме того, минимальная базовая пенсия должна быть не ниже средней заработной платы.

Ранее Аскар Мамин уже отвечал депутатам от фракции «Народные коммунисты», предлагавшим уменьшить пенсионный возраст. Он сообщил, что правительство не планирует менять пенсионный возраст.

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