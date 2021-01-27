Москва, 27 января 2021, 10:13 — REGNUM Комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате парламента ратифицировать соглашение о продлении СНВ-3, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.
Договором устанавливаются ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений (СНВ), документ продлевает срок действия договора на пять лет — до 2026 года.
Документ был внесен в Госдуму накануне президентом РФ Владимиром Путиным.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин внёс в Госдуму соглашение о продлении СНВ-3
Читайте развитие сюжета: Госдума 27 января ратифицирует соглашение о продлении СНВ-3