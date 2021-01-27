Москва, , 09:56 — REGNUM Россия и США договорились без предварительных условий, как на этом настаивали в Москве, продлить на пять лет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом 27 января сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Крылатая ракета 9М729 Иван Шилов © ИА REGNUM

«На наших условиях. На пять лет без предварительных условий, без любых дополнений, без каких бы то ни было «довесков», — заявил Рябков в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с его коллегой из США Джо Байденом, в ходе которого стороны выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ.