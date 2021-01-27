Сеул, , 08:54 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл 26 января телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока.

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По его словам, в рамках переговоров лидеры договорились активно сотрудничать в вопросе поддержания обменов на высоком уровне.

Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что председатель КНР посетит Сеул, как только эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Подняв тему Корейского полуострова, глава Южной Кореи призвал китайскую сторону сохранять конструктивную роль в разрешении соответствующих вопросов путём диалога.

В свою очередь, Си Цзиньпин выразил надежду на скорую встречу с Мун Чжэ Ином. Он также подчеркнул, что ситуация на Корейском полуострове стабильна, и похоже, что Пхеньян сохраняет готовность к диалогу с Сеулом и Вашингтоном.

Между тем лидеры двух стран объявили 2021 и 2022 годы периодом активного культурного обмена.

Отметим, что в 2022 году Южная Корея и Китай отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. В связи с чем стороны договорились создать дорожную карту развития двусторонних отношений на следующие 30 лет через двусторонний комитет развития отношений, договорённость о создании которого была достигнута в 2020 году.