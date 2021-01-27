Москва, , 00:44 — REGNUM Президент США Джо Байден во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что будет твёрдо отстаивать национальные интересы своей страны. Об этом 26 января написала пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс на своей странице в Twitter.

«Президент Байден ясно дал понять, что США будут решительно действовать в защиту своих национальных интересов», — говорится в сообщении.

Росс отметила, что лидеры двух стран обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ситуацию с блогером Алексеем Навальным и поддержку Украины, которую США планируют оказывать для поддержания её суверенитета.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что инициатором телефонного разговора с Владимиром Путиным стал президент США.

Читайте также: Псаки заявила, что Байден сам инициировал разговор с Путиным