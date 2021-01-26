Москва, , 16:10 — REGNUM В «Справедливой России» рассчитывают, что закон о «гаражной амнистии» Госдума примет не позднее марта, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Автомобиль и гаражи Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Мы рассчитываем, что закон будет окончательно принят не позднее марта месяца… «Справедливая Россия» рассматривает решение как одно из приоритетных для себя, понимая, что в ряде городов пытаются на опережение посносить гаражи или забрать землю, пока закон не принят», — заявил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Напомним, что именно Шеин предложил главе правительства РФ Михаилу Мишустину объявить «гаражную амнистию», премьер-министр предложение поддержал.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о «гаражной амнистии». Амнистия продлится до 2026 года и коснется капитальных гаражей, не «ракушек».

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