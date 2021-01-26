Москва, , 15:45 — REGNUM Очередная встреча представителей России, Турции, Ирана и сторон конфликта в Сирии состоится в феврале. Об этом 26 января заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с иранским министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Лавров отметил, что обсудил со своим коллегой подготовку встречи в астанинском формате, которое состоится в феврале в Сочи. «Астанинский формат работает и подтверждает свою востребованность», — сказал российский министр.

Он добавил, что стороны обсудили очередное заседание комиссии конституционного комитета Сирии. Представители России, Турции и Ирана заинтересованы в соблюдении заданной повестки на этих переговорах, отметил Лавров.

Отметим, последний раз переговоры в астанинском формате прошли 10−11 декабря 2019 года в Нур-Султане. Позднее, 22 апреля 2020 года, главы МИД России, Турции и Ирана обсудили возможность проведения очередного раунда переговоров и допустили, что встреча пройдет в видеоформате.

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