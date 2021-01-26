Страсбург, Франция, , 15:43 — REGNUM Судебные системы в Польше и Молдавии должны действовать независимо. Об этом говорится в резолюции, принятой 26 января депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Польскую судебную реформу авторы резолюции раскритиковали сильнее. Они осудили «кампанию запугивания» против некоторых критически настроенных судей и системы правосудия в целом. Польские судьи от такой кампании не защищены.

«Такое поведение недостойно демократии и правового государства», — подчеркивается в резолюции.

Так, в последние месяцы в Польше по-разному преследовали судей, в том числе запугивали и понижали в должности. Это судьи, которые выступали против реформы, призывали к независимости судебной системы, привлекали внимание к проблеме.

Конституционный кризис в Польше до сих пор не урегулирован, также отмечено в документе. В ПАСЕ призвали польские власти привести судебную систему в соответствие со стандартами Совета Европы.

Что касается Молдавии, депутатов беспокоит сближение «части судебных и политических властей», так как оно ставит под сомнение эффективность борьбы со злоупотреблениями во власти. Молдавии, считают в ПАСЕ, нужно продолжать судебную реформу и нарастить усилия по борьбе с коррупцией в судебной системе.

«Ассамблея призывает власти Молдовы и Польши способствовать формированию политической и правовой культуры, способствующей соблюдению верховенства закона и, в частности, независимости судебной власти, как по закону, так и на практике», — указано в резолюции.

Напомним, законопроект о реформе судебной системы, принятый с подачи польской правящей партии «Закон и справедливость», оппозиция страны назвала «репрессивным правом». Верховный суд Польши пришёл к выводу, что страну могут исключить из ЕС.