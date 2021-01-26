Москва,
26 января 2021, 14:14 — REGNUM Глава дипломатии ЕС
намерен
приехать в Москву, чтобы пугать новыми санкциями или даже
полным разрывом отношений, но
это
— слова, Европе без России не выжить, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 26 января, комментируя высказывания Жозепа Борреля.
Ранее
Боррель
заявил, что в начале февраля
посетит
Москву и встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. В марте на саммите ЕС состоится «стратегическая дискуссия», именно ее Боррель хотел бы обсудить с Лавровым.
«Европейский союз стоит перед трудноразрешимой для него сегодня дилеммой, как дальше выстраивать отношения с Россией. Не «догнув» Россию до признания «её неправоты», санкции отменить сложно. Сохранять их с учётом, в целом, спокойной реакции России и других обстоятельств, включая вызванный карантинными мерами глубочайший мировой экономический кризис, — глупо.
Наша страна — вернее, её руководители — сами отчасти виноваты в том, что такая дилемма возникла: слишком быстро они ещё в 1980-е годы согласились с менторством Европы, слишком рьяно шли по пути «партнёрства» с ЕС в 1990-е и начале 2000-х. Восхищённый и одновременно заискивающий взгляд Москвы создал у Брюсселя и других европейских столиц комплекс превосходства. Так же, снизу вверх, на Европу смотрели в Петербурге и до 1917 года — в вожделенное для всё ещё значительной части нынешней российской элиты время. Этот комплекс очень мешает. Излечить Европу от него — наша задача.
В феврале глава дипломатии ЕС приедет в Москву попугать новыми санкциями, возможно, — полным разрывом, если Россия «не пойдёт навстречу». Но это слова. Европе без России не выжить; Россия без Европы проживёт. Некоторые в ЕС уже начинают это всё более ясно осознавать. На этом и надо стоять, разговаривая и с Боррелем, и с другими евросоюзовцами«, — отметил Михаил Демурин.