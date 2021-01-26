Москва, , 14:14 — REGNUM Глава дипломатии ЕС намерен приехать в Москву, чтобы пугать новыми санкциями или даже полным разрывом отношений, но это — слова, Европе без России не выжить, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 26 января, комментируя высказывания Жозепа Борреля.

Ранее Боррель заявил, что в начале февраля посетит Москву и встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. В марте на саммите ЕС состоится «стратегическая дискуссия», именно ее Боррель хотел бы обсудить с Лавровым.

« Европейский союз стоит перед трудноразрешимой для него сегодня дилеммой, как дальше выстраивать отношения с Россией. Не «догнув» Россию до признания «её неправоты», санкции отменить сложно. Сохранять их с учётом, в целом, спокойной реакции России и других обстоятельств, включая вызванный карантинными мерами глубочайший мировой экономический кризис, — глупо.

Наша страна — вернее, её руководители — сами отчасти виноваты в том, что такая дилемма возникла: слишком быстро они ещё в 1980-е годы согласились с менторством Европы, слишком рьяно шли по пути «партнёрства» с ЕС в 1990-е и начале 2000-х. Восхищённый и одновременно заискивающий взгляд Москвы создал у Брюсселя и других европейских столиц комплекс превосходства. Так же, снизу вверх, на Европу смотрели в Петербурге и до 1917 года — в вожделенно е для всё ещё значительной части нынешней российской элиты время. Этот комплекс очень мешает. Излечить Европу от него — наша задача.