Лилонгве, , 13:27 — REGNUM Верховный суд Малави отказал бывшему президенту Питеру Мутарике в доступе к его банковским счетам, которые были заморожены антикоррупционным органом страны до проведения суда. Об этом сообщает ВВС Swahili.

Банковские счета Мутарики, а также его жены Гертруды были заблокированы в августе прошлого года Антикоррупционным бюро (ACB), члены которого обвинили президента в получении взятки в размере 6,6 млн долларов США.

Бывший президент отрицает свою вину и обратился в Верховный суд с просьбой разрешить ему доступ к своим счетам, чтобы, помимо прочего, оплатить судебные издержки по этому делу.

Суд отклонил его ходатайство по техническим причинам после того, как выяснилось, что в день подачи заявления, 25 ноября 2020 года, судебный приказ, который он оспаривал, был недействителен.

Судья Роланд Мвундула заявил, что бывший президент подал заявление в то время, когда он еще мог получить доступ к своим банковским счетам.

Тем не менее ACB удалось добиться продления первоначального судебного приказа, что означает, что бывший президент по-прежнему ограничен в доступе к своим банковским счетам.