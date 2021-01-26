Джакарта, , 11:54 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что усилия государства по закупке вакцины против коронавируса продолжаются, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

"По оценкам, Индонезия получит бесплатно вакцину для 3−20% населения страны. Типы вакцин и сроки доставки всё еще обсуждаются», — заявила Ретно Марсуди 26 января 2021 года.

Индонезия и Эфиопия были выбраны в качестве представителей стран, получающих бесплатные вакцины от коронавируса, а Канада была выбрана в качестве представителя стран-доноров.

Ретно Марсуди заявила, что Индонезия обеспечила поставки вакцины от компаний Sinovac, AstraZeneca и Novavax. Кроме того, продолжается сотрудничество с Pfizer и Moderna.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве национального планирования развития Индонезии рассказали о потенциале применения экономики замкнутого цикла.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии рассказали о плюсах экономики замкнутого цикла

Читайте развитие сюжета: Число выявленных заражений коронавирусом в Индонезии превысило миллион