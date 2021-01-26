Москва, , 11:37 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов предлагает создать комиссию по расследованию ситуации с несанкционированными митингами в России, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

«Я настаиваю, чтобы Госдума и Совфед создали комиссию и расследовали: кто у нас организует провокацию, кто за этим стоит, почему затаскивают туда детей», — заявил Зюганов.

По его словам, на митингах «ставилась задача пролить первую кровь, желательно молодых — детей и школьников, подготовили 37 групп, которые в этих городах устраивали нападения на силовиков».

"Навальный — зажигательный снаряд, который спецслужбы запустили, чтобы спровоцировать майдан», — полагает Зюганов.

В России 23 января прошли несанкционированные митинги.

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