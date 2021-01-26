Париж, , 10:24 — REGNUM В рамках соглашения о сотрудничестве в области обороны правительство Франции передало Чаду девять боевых разведывательных машин ERC-90Sagaie. Об этом во вторник, 26 января, сообщает МИД Франции в коммюнике, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Церемония передачи вооружений прошла 23 января в столице Чада городе Нжамена.

«К боевым разведывательным машинам также прилагаются детали для возможной замены некоторых их частей, в том числе дополнительные двигатели, а также боеприпасы», — пояснили представители посольства Франции в Чаде.

Двенадцать экипажей для этих боевых разведывательных машин будут обучены Французскими вооруженными формированиями в Габоне к июню 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что 25 января посетит столицу Греции Афины, чтобы подписать с министром национальной обороны страны Никосом Панайотопулосом контракт на поставку 18 французских истребителей Rafale и других вооружений.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция и Греция подпишут контракт на поставку вооружений