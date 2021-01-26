Москва, , 10:12 — REGNUM Если ради адвокатирования Гитлера его ответственность хотят размазать на его соучастников, то в список этих соучастников необходимо включить Англию, Францию, Польшу и Венгрию, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров во вторник, 26 января, комментируя поручения президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета по культуре и искусству.

Как сообщалось ранее, президент рекомендовал Госдуме подготовить законопроект, направленный на запрет публичного отождествления роли СССР и Германии во Второй мировой войне.

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«Распространение на СССР ответственности гитлеровского Третьего рейха за Вторую мировую войну — старый и давно используемый антисоветской и антирусской пропагандой тезис тех самых государств и режимов, которые осенью 1938 года и весной 1939 года официально, публично, прямо расчленили Чехословакию вместе с Гитлером при содействии Муссолини.

Именно «мюнхенский сговор» открыл Гитлеру путь к огромным военно-промышленным возможностям Чехословакии, частично удовлетворил империализм гитлеровской Германии, Венгрии, Польши. И сделали это именно демократически избранные лидеры Великобритании и Франции.

Они не понесли за это никакого исторического наказания. Их прогитлеровское наследие никак официально в этих странах не осуждено. Они до сих пор настолько приличны для этих стран, что даже в России выходят их апологетические биографии в серии «Жизнь замечательных людей».

Делать вид, что этого не было — вопиющее бесстыдство, прямая ложь, которая на Западе подробно развивается уже с конца 1940-х годов, когда началась холодная война против СССР. Сталин — не ангел, Сталин — не Махатма Ганди, но не Сталин толкал и привел Гитлера на Восток. Не Сталин напал на СССР в 1941 году. И если вы хотите, ради адвокатирования вашего Гитлера, размазать его ответственность на его соучастников, то тогда добавьте к ним демократическую Англию, демократическую Францию, ту Польшу, от которой ведет свою историю современная Польша, и Венгрию», — отметил Модест Колеров.